Фанар создал "Русское викариатство" в Европе

4 июля во французском Медоне состоялось учредительное собрание, оформившее "Русское викариатство Галльской митрополии Экуменического патриархата". Об этом в Facebook написал иеромонах Padre Damaskin.

Предыстория и значение этого события связаны с тем, что в ноябре 2018 года, сразу после присоединения к украинским раскольникам, Фанар решил распустить Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе, которая в силу исторических обстоятельств входила в его состав. Та отказалась подчиниться этому решению, как противоречащему ее уставу, и решила воссоединиться с РПЦ. На Генеральной Ассамблее Архиепископии не хватило лишь нескольких голосов, чтобы, согласно французскому законодательству, требующему 2/3 голосов, войти в состав РПЦ. Поэтому Священный Синод РПЦ постановил принять всех желающих клириков и приходы Архиепископии в юрисдикцию РПЦ.

Создание своего викариатства параллельно с Русской архиепископией глава Фанара экуменический патриарх Варфоломей обосновал тем, что он главный в православном мире и должен следить за церковным порядком. В частности, чтобы в местности был только один епископ. Тем самым Варфоломей дал понять, что не признает архиепископа Иоанна (Реннето). Это примечательно тем, что формально Фанар не прекращал общения с РПЦ.

Решение Фанара стало продолжением борьбы против РПЦ. По всей видимости, "Русское викариатство" состоит из потомков русских эмигрантов, ориентирующихся на США и экуменизм, в отличие от всей Русской архиепископии, ориентирующейся на сохранение православной веры и связь с исторической Родиной. Возглавлять викариатство будет митрополит Галльский Эммануил Адамакис, который осенью 2018 года организовывал объединение украинских раскольников в одну организацию.