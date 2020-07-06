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Происшествия Тюменская область
злая собака (2015) | Фото: fb.ru

В Тюменской области покусанная джек-рассел-терьером девочка получит компенсацию

В деревне Ушакова маленькая жертва нападения собаки получит компенсацию в 50 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.
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25 сентября 2019 г. в деревне Ушакова джек-рассел-терьер без намордника укусил шестилетнюю девочку за ногу. В октябре административная комиссия оштрафовала хозяйку пса на 2 тыс. руб. за нарушение правил содержания домашних животных. Отец пострадавшей обратился в прокуратуру Тюменского района с просьбой помочь взыскать компенсацию морального и материального вреда. После этого подан соответствующий иск.

Суд взыскал в пользу пострадавшей более 50 тыс. руб. Хозяйка собаки оспорила решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отклонила жалобу за необоснованностью. Вердикт вступил в силу.

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В Тюменской области покусанная джек-рассел-терьером девочка получит компенсацию

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Теги: джек-рассел-терьер, детская площадка, нападение, компенсация, деревня Ушакова



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