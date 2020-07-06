11 Октября 2020
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(2017) | Фото:

Путин назначил нового Уральского транспортного прокурора

В Уральском федеральном округе назначен новый транспортный прокурор.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, им стал государственный советник юстиции 3 класса Владимир Дроздецкий. Он назначен на должность указом президента России.

Владимир Анатольевич родился в 1975 году в Верхней Пышме и окончил Уральскую государственную юридическую академию. Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году, работал на различных должностях в прокуратуре Свердловской области и в управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

прокуратура, погоны, гособвинение, надзор(2019)|Фото: Накануне.RU

С 2008 года работал заместителем начальника управления Генпрокуратуры в УрФО – начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Дроздецкий имеет ряд наград, в том числе он награжден именным оружием.

Напомним, в начале июня этого года Владимир Путин отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных силовиков, среди которых был Уральский транспортный прокурор Александр Герасименко.

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Путин назначил нового Уральского транспортного прокурора

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Теги: Путин, Дроздецкий, транспортный прокурор, УрФО, назначение



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Ранее 28.09.2020 14:09 Мск У Уральского транспортного прокурора появился новый заместитель

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Ранее 02.06.2020 08:59 Мск Президент освободил от должности уральского транспортного прокурора

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