Путин назначил нового Уральского транспортного прокурора

В Уральском федеральном округе назначен новый транспортный прокурор.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, им стал государственный советник юстиции 3 класса Владимир Дроздецкий. Он назначен на должность указом президента России.

Владимир Анатольевич родился в 1975 году в Верхней Пышме и окончил Уральскую государственную юридическую академию. Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году, работал на различных должностях в прокуратуре Свердловской области и в управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

С 2008 года работал заместителем начальника управления Генпрокуратуры в УрФО – начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. Дроздецкий имеет ряд наград, в том числе он награжден именным оружием.

Напомним, в начале июня этого года Владимир Путин отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных силовиков, среди которых был Уральский транспортный прокурор Александр Герасименко.