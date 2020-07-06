Газпром остановит ветку "Ямал - Европа" на плановое техобслуживание до 11 июля

"Газпром" принял решение остановить на плановое техобслуживание газопровод "Ямал - Европа", по которому осуществляется транзит российского газа через Польшу в Германию. Как сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ с ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade, техобслуживание продлится с шести утра 6 июля до шести утра 11 июля.

Ранее Польша затребовала у "Газпрома" пересмотра осуществления транзита и уменьшения цен на прокачку топлива, сообщает Telegram-канал Газ-Батюшка. 16 мая контракт с Польшей истек, после чего давление по польскому отрезку газопровода значительно снизилось. Как заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, поставка российского газа через страну продолжится в любом случае. К примеру, на данный момент прокачка проходит только по результатам аукционов.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский также заявил, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию. На июнь мощности ежедневно использовались в полном объеме и были забронированы на 94%. На третий квартал было зарезервировано 80% мощностей газопровода.