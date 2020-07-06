11 Октября 2020
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Политика За рубежом
Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Дания разрешила достроить "Северный поток-2" судами нового типа

Власти Дании, главного противника строительства газопровода "Северный поток-2", дали разрешение на завершение работ по укладке труб.

Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне.

Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря, напоминает RT.

Напомним, в 2017 году парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах. Однако был найден маршрут, позволяющий проложить трубу в обход этой страны.

В мае СМИ сообщили о подготовке финальных работ над "Северным потоком - 2". Газопровод может быть достроен уже в конце текущего года или в начале следующего, в феврале заявлял замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

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Дания разрешила достроить "Северный поток-2" судами нового типа

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Теги: дания, северный поток-2



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Развитие сюжета:

Ранее 02.10.2020 02:00 Мск Дания одобрила эксплуатацию "Северного потока - 2"

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