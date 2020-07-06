11 Октября 2020
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патриарх Кирилл, десятилетие поместного собора (2019) | Фото: kremlin.ru

Патриарх Кирилл сделал заявление о превращении Святой Софии в мечеть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением по вопросу статуса Cобора Святой Софии в Стамбуле, который турецкие власти решили превратить в мечеть. Текст заявления обнародован на сайте Московской Патриархии.

Патриарх заявил о своей обеспокоенности. Он отметил, что Собор много значит для всего православия, а послы князя Владимира в Х веке именно в этом храме "пленились его небесной красотой", и князь после этого решил принять православие.

"Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории... То, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Он выразил надежду на благоразумие руководства Турции и сохранение нынешнего нейтрального статуса Святой Софии, а также укрепление межрелигиозного мира и согласия.

В конце июня Госдеп США потребовал от Турции не превращать Собор Святой Софии в мечеть. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что только граждане Турции вправе решать, произойдет это или нет, а все возражения из-за рубежа по этому поводу являются "вмешательством в суверенные права Турции".

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Патриарх Кирилл сделал заявление о превращении Святой Софии в мечеть

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Теги: Турция, собор святой софии, РПЦ, патриарх Кирилл



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