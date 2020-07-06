11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
донор (2013) | Фото:

Свердловские медики, поборовшие коронавирус, сдают плазму для больных COVID-19

Вылечившиеся от коронавируса свердловские медики сдают иммунную плазму для больных COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Так уж получилось, что в конце мая я переболел коронавирусом. К счастью, перенес заболевание в легкой форме. Но, зная, насколько тяжело болезнь протекает у некоторых пациентов, я, как донор со стажем, не мог не откликнуться на призыв о сдаче плазмы", - рассказал один из сотрудников Свердловской областной клинической больницы №1.

Сама по себе методика внутривенного введения компонентов крови не нова: при некоторых инфекционных заболеваниях практикуется лечение взятой у перенесших болезнь плазмой крови, в которой содержатся антитела, способные нейтрализовать вирус. Это называется пассивной иммунизацией, положительный эффект методики наблюдается примерно в 40% случаев. К ней активно обращаются при лечении тяжелых больных.

Коллаж, коронавирус(2020)|Фото: Накануне.RU

Как пояснили в Свердловской областной станции переливания крови, один донор может предоставить плазму для одного-трех пациентов.

"На сегодняшний день значительная часть тех, кто сдал кровь на плазму, – это именно медработники, то есть те, кто и так находится на первых рубежах борьбы с этим заболеванием. Тем не менее, в свободное от работы время наши коллеги приходят к нам, чтобы помочь еще и так", - рассказал заместитель главного врача областной станции переливания крови по медицинской части Максим Галимов.

Возможность помочь другим справиться с болезнью есть у всех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и хорошо себя чувствует. Тем, кто захочет помочь в спасении жизней тяжелых больных, следует обращаться по телефону (343) 233-46-61 или по почте plasmacovid@yandex.ru.

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Свердловские медики, поборовшие коронавирус, сдают плазму для больных COVID-19

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Теги: медики, плазма, коронавирус, доноры



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