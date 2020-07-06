На Ямале сотрудникам районной администрации вменяют незаконную трату 300 миллионов из бюджета

Администрация Шурышкарского района и муниципальное унитарное предприятие "СпецТрансСервис" нарушили антикоррупционное законодательство при использовании и распоряжении муниципальной собственностью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Нарушения найдены во время проверки, проведённой окружными УМВД, прокуратурой и аппаратом губернатора. По версии следствия, сотрудники "СпецТрансСервиса" и администрации района совершили преступление, действуя вопреки законным интересам жителей и за счёт имущества муниципалитета. Ради незаконного обогащения они обеспечили переход крупной суммы из бюджета, выделенной на содержание, развитие и надёжное функционирование дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры, в аффилированные с ними коммерческие организации.

В результате унитарное предприятие лишилось возможности не только развиваться, но и просто работать. Это ввергло МУП в кризис, неспособность платить по счетам. Для оздоровления ему нужны серьёзные финансовые вливания. Материалы прокурорской проверки ушли следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

В окружном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что преступление совершено в 2017-19 гг., а сумма ущерба – 300 млн руб.