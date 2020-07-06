На Ямале сотрудникам районной администрации вменяют незаконную трату 300 миллионов из бюджета

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
шурышкарский район село мужи причал (2007) | Фото: yanao.ru

На Ямале сотрудникам районной администрации вменяют незаконную трату 300 миллионов из бюджета

Администрация Шурышкарского района и муниципальное унитарное предприятие "СпецТрансСервис" нарушили антикоррупционное законодательство при использовании и распоряжении муниципальной собственностью, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
Читайте также:

Нарушения найдены во время проверки, проведённой окружными УМВД, прокуратурой и аппаратом губернатора. По версии следствия, сотрудники "СпецТрансСервиса" и администрации района совершили преступление, действуя вопреки законным интересам жителей и за счёт имущества муниципалитета. Ради незаконного обогащения они обеспечили переход крупной суммы из бюджета, выделенной на содержание, развитие и надёжное функционирование дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры, в аффилированные с ними коммерческие организации.

В результате унитарное предприятие лишилось возможности не только развиваться, но и просто работать. Это ввергло МУП в кризис, неспособность платить по счетам. Для оздоровления ему нужны серьёзные финансовые вливания. Материалы прокурорской проверки ушли следователям, которые возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями".

В окружном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что преступление совершено в 2017-19 гг., а сумма ущерба – 300 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Ямале сотрудникам районной администрации вменяют незаконную трату 300 миллионов из бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СпецТрансСервис, администрация Шурышкарского района, злоупотребление полномочиями



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети