Компания "РСП-М" вошла в состав холдинга "Синара – Транспортные Машины"

Компания "РСП-М" вошла в состав холдинга "Синара – Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара).

Как сообщили в пресс-службе Группы Синара, генеральным директором "РСП-М" назначен Александр Измайлов. Ранее он свыше 15 лет работал на руководящих должностях в холдинге СТМ и Группе Синара.

"РСП-М" специализируется на предоставлении услуг РЖД по шлифовке рельсов в пути и их стационарной сварке. В расположении "РСП-М" 10 рельсосварочных предприятий, которые находятся в разных регионах России.

Реализация стратегии развития холдинга СТМ предусматривает расширение сферы услуг для РЖД и улучшения их качества, в том числе на базе предприятий дивизиона путевой техники - Группы РПМ и завода "Калугапутьмаш". В планах СТМ внедрить новые технологии по обслуживанию рельсов в пути, модернизировать парк рельсошлифовальных поездов и увеличить их производительность.

По мнению генерального директора холдинга СТМ Виктора Леша, объединение потенциала СТМ и "РСП-М" даст возможность получить мощный синергетический эффект и импульс для достижения более высокого уровня технологии шлифовки рельсов в пути и их стационарной сварке.

"Новые подходы востребованы на сети дорог РЖД, а также могут найти применение в сфере городского легкорельсового транспорта", - добавил также он.

Сообщается также, что общая численность сотрудников "РСП-М" составляет 1,5 тыс. человек. Около 250 из них задействованы на оказании услуг по шлифовке рельсов, другие трудятся в обособленных подразделениях на рельсосварочных предприятиях.

Один из продавцов компании – ЗПИФ "Газпромбанк – Комплексный" (ЗПИФ входит в группу Банка ГПБ (АО)). C 2014 года Банк ГПБ (АО) является ключевым кредитором "РСП-М". Сделка предусматривает продолжение участия ЗПИФ Банка ГПБ (АО) в капитале "РСП-М", а сам Банк ГПБ (АО) сохраняет роль крупнейшего кредитора компании.

"На данном этапе развития мы продолжим принимать деятельное участие в жизни компании, в тесной связке с новым акционером", – отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.