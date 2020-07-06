11 Октября 2020
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Николай Платошкин (2019) | Фото: vk.com/platoshkin.nikolay

Суд оставил Платошкина под домашним арестом

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в подготовке к массовым беспорядкам.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале июня суд арестовал Платошкина на два месяца. Ему вменяется ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как выяснилось,сторонники политолога подавали заявления на проведение законных акций против поправок в Конституцию.

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Суд оставил Платошкина под домашним арестом

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Теги: Николай Платошкин, домашний арест



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Развитие сюжета:

Ранее 31.08.2020 15:47 Мск Мосгорсуд отказался освободить Платошкина из-под домашнего ареста
Ранее 30.07.2020 12:06 Мск Басманный суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом до ноября
Ранее 30.07.2020 09:56 Мск Сторонники Платошкина собираются у Басманного суда

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Ранее 04.06.2020 20:47 Мск Платошкина отправили под домашний арест
Ранее 04.06.2020 20:04 Мск Сторонник Платошкина заявил о повсеместной подаче обращений на проведение массовых мероприятий 6 июня
Ранее 04.06.2020 16:26 Мск Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он задержан

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