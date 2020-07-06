Суд оставил Платошкина под домашним арестом

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, обвиняемого в подготовке к массовым беспорядкам.

Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Напомним, в начале июня суд арестовал Платошкина на два месяца. Ему вменяется ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как выяснилось,сторонники политолога подавали заявления на проведение законных акций против поправок в Конституцию.