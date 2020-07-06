Еще один претендент отказался от выборов губернатора Прикамья из-за муниципального фильтра

Бывший депутат Госдумы РФ Павел Анохин отказался от участия в выборах губернатора Пермского края из-за "муниципального фильтра", сообщает "Ъ" со ссылкой на самого Анохина.

По его словам, по итогам переговоров с муниципальными депутатами, он не смог получить гарантий получения нужного количества голосов. Всего не хватило 20 голосов.

"Можно было конечно же их и "докупить", желающих их "продать" поверьте предостаточно, но я изначально заявил свою позицию, что "покупать" голоса не буду. Просто так подавать документы, без гарантий моего реального участия в выборах, я и не собирался изначально", - приводит издание слова Анохина.

Напомним, он собирался избираться как самовыдвиженец. Как сообщало Накануне.RU, в избирком документы подали восемь человек.

Это глава Пермского края Дмитрий Махонин, директор "Статус-кво" Филипп Чернышев, исполнительный директор "Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского" Павел Панков - самовыдвиженцы. От партии "Справедливая Россия" избирается учредитель холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин, от ЛДПР руководитель фракции в краевом парламенте Олег Постников, коммунистов представляет первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, от партии "Российский объединенный трудовой фронт" Андрей Михеев и от партии "Патриоты России" экс-директор "ПЕМОС-Хенкель" Евгений Козлов.

Отметим, что ранее от участия в выборах отказался кандидат от "Партии Роста". Причиной также стал муниципальный фильтр.

Также кандидатам необходимо предоставить для регистрации 102 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Кроме того, кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо также представить порядка 20000 подписей избирателей Пермского края. При этом 25% (порядка 5000) подписей может быть собрано через портал "Госуслуги" - данная функция активна для всех избирателей Прикамья, имеющих на портале подтвержденную учетную запись.

Собрать подписи кандидаты должны до 29 июля.