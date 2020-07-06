Авиакомпания Utair вводит уникальные маршруты из Екатеринбурга

Авиакомпания Utair вводит семь уникальных маршрутов из Екатеринбурга в Омск, Самару, Советский, Сургут, Урай, Уфу и Ханты-Мансийск. Детям до 12 лет предоставляется скидка до 25% по всем направлениям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, ранее перелеты по данным маршрутам не совершал ни один перевозчик. Как отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, новые рейсы значительно сократят время полета, минуя пересадку в Москве.

Напомним, связывать российские регионы прямыми рейсами авиакомпании Utair помогает развитая система трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске. Сейчас самолеты компании осуществляют перевозки более чем по 140 направлениям в стране. 75 маршрутов доступны только пассажирам Utair. В 2019 году пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров.

Приобрести билеты на новые рейсы можно на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании.