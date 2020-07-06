Заболеваемость коронавирусом в России почти перестала снижаться

Несмотря на постепенное уменьшение в течение длительного времени выявленных случаев заражения коронавирусом в России, последнюю неделю их число почти перестало снижаться и держится примерно на одном и том же уровне.

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С 26 июня число новых случаев заражения колеблется в пределах 6,6-6,8 тыс. Минимальное снижение наблюдается лишь в скользящем среднем за неделю. Но и в этом случае оно получается лишь за счет Москвы. Во всей остальной стране с 30 июня даже скользящее среднее за неделю практически постоянно и чуть превышает 6 тыс. случаев ежедневно.

Если брать более длительный промежуток времени, то в Москве снижение заболеваемости идет более быстро. С начала июня скользящее среднее за неделю в столице уменьшилось в 3 раза, в остальных регионах оно начало уменьшаться только с середины июня.

Однако и здесь снижение в регионах идет значительно медленнее, чем в Москве. В столице пик был 8-11 мая - почти 6 тыс. в среднем за предшествующую неделю. Через три недели было чуть более 2 тыс., то есть почти в 3 раза меньше. В регионах спустя три недели после пика снижение составило лишь около 15%.

Сейчас в столице, спустя почти два месяца после пика заболеваемости, снижение составило уже почти 10 раз. Но сомнительно, чтобы в начале августа такое же снижение было в регионах. Это может быть связано с тем, что в Москве, где население скученно, эпидемия протекает быстрее, а в регионах - медленно.

Накануне сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России в составил 1, что означает прирост новых заболевших на одном и том же уровне. Поэтому число новых заражений прекратило снижаться. В половине регионов заболеваемость растет, в половине - снижается, а в целом - остается примерно постоянным.