11 Октября 2020
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Осенью в Нижневартовске откроется первая в городе модельная библиотека

Библиотеки Нижневартовска превращаются в интеллектуальные и образовательные центры – становятся более уютными, комфортными, возрастает роль применяемых там информационных технологий. Создание современной среды с красивым дизайном приводит к росту культурного уровня горожан, развитию новых площадок для продуктивного общения. Первые позитивные изменения произошли в городской библиотеке № 8. Она расположена в районе МЖК, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В двухэтажном здании библиотеки создаются несколько залов, соответствующих потребностям горожан разных возрастов. На первом этаже читатели смогут пройти регистрацию, получить справку через информационный сенсорный киоск, познакомиться с периодическими изданиями. Здесь же планируют создать зону отдыха с аквариумом.

На втором этаже в большом холле организуют зону коворкинга. Там расположатся удобные рабочие места с современными техническими возможностями. Там же появится зал отраслевой литературы, технопарк для подростков, зимний сад и арт-холл.

По словам главы городского управления культуры Яны Гребневой, арт-холл станет новой площадкой для юных музыкантов. Этот зал библиотеки оснащён всем необходимым для проведения мини-концертов и других массовых мероприятий разнообразного формата. В городской библиотеке № 8 действует "Школа здоровья" для читателей старшего поколения, подростковый клуб "Движок", а также развивается организация семейного отдыха.

В рамках реализации Национального проекта "Культура" по созданию муниципальных модельных библиотек в субъектах РФ в нижневартовскую городскую библиотеку № 8 доставили компьютерное оборудование и новую мебель. В целом финансирование мероприятий проекта из федерального бюджета в 2020 г. составляет 5 млн руб.

"Библиотека в этом районе была востребована всегда, - сказала директор МБУ "Бибилиотечно-информационная система" Ирина Ивлева. - На территории района обслуживания проживают более 25 тыс. человек. Создание модельной библиотеки позволит привлечь в учреждение ещё больше читателей. Благодаря реализации национального проекта "Культура" мы видим вектор развития библиотечной системы. Понимаем, к чему важно стремиться".

Модельная библиотека Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

В 2019 г. городские власти провели капремонт здания библиотеки, входных групп и подъездов к нему. Сегодня преображение продолжается. Его ход проверила заместитель главы Нижневартовска по социальной политике Ирина Воликовская.

"Мы создаем первую в городе модельную библиотеку, - сказала Воликовская. – Это новое, креативное, современное место. Горожане получат библиотеку, которая будет соответствовать требованиям современных читателей. В её здании предусмотрены разнообразные залы для чтения, получения информации, творчества, общения. Сегодня мы наполняем наши библиотеки новыми смыслами. Библиотека № 8 становится новым культурным объектом высокой комфортности".

В ближайшее время коллектив библиотеки ожидает поступление литературы. Как рассказала заведующая Галина Ульянова, стеллажи пополнят около 300 новых изданий. Летом на прилегающей к учреждению культуры территории планируют навести порядок. Завезут грунт, устроят газоны, посеют траву, разобьют клумбы. В сентябре на данном участке высадят деревья и кустарники. Открытие модельной библиотеки запланировано на осень.

Отметим, библиотека № 8 создана на базе аналогичного учреждения посёлка Молодёжный в 1979 г. В 2000 г. фонд учреждения объединён с фондом профсоюзной библиотеки Дворца культуры. С 2003 г. библиотека находится по адресу Интернациональная, 3. Сейчас в ней работают пять сотрудников.

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Осенью в Нижневартовске откроется первая в городе модельная библиотека

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Теги: модульная библиотека, нацпроект, культура



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Ранее 24.10.2019 14:47 Мск В Нижневартовске откроется первая модельная библиотека с арт-пространством

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