11 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Серия убийств и изнасилований, признание, Каширы (2020) | Фото: youtube.com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA

Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мертвым в СИЗО

Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, обнаружен мертвым в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, 6 июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя Каширы. По предварительным данным следствия, он мог покончить с собой.

Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников СИЗО.

Ранее сообщалось, что подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях, совершенных в 2010-20 гг. Кроме этого, в январе 2020 г. злоумышленник проник на второй этаж частного дома и изнасиловал 10-летнюю девочку. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Долгое время преступления оставались не раскрытыми.

Подозреваемый трудился сантехников в одном из ЖЭО. Преступления он совершал, по версии следователей, в Ступино и Каширах.

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Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мертвым в СИЗО

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Теги: сантехник, убийства, сизо



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Ранее 13.06.2020 21:00 Мск В Подмосковье арестован 53-летний сантехник - признался в серии изнасилований и убийств

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