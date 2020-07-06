Признавшийся в серии убийств сантехник из Подмосковья найден мертвым в СИЗО

Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, обнаружен мертвым в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, 6 июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя Каширы. По предварительным данным следствия, он мог покончить с собой.

Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников СИЗО.

Ранее сообщалось, что подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях, совершенных в 2010-20 гг. Кроме этого, в январе 2020 г. злоумышленник проник на второй этаж частного дома и изнасиловал 10-летнюю девочку. Врачам удалось спасти жизнь ребенка. Долгое время преступления оставались не раскрытыми.

Подозреваемый трудился сантехников в одном из ЖЭО. Преступления он совершал, по версии следователей, в Ступино и Каширах.