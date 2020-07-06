Юбилей Владивостока неожиданно разбудил китайский национализм

Посольство РФ в КНР в своём аккаунте в китайском микроблоге-вэйбо опубликовало поздравление со 160-летием основания Владивостока. Среди прочего там был переведён и смысл названия "Владивосток" - "владеть востоком". Однако этот пост вызвал раздражение местных пользователей, оставивших немало гневных комментариев.

Неожиданно китайцы посчитали сообщение посольства проявлением "оккупации своих исконных территорий" и требовали реакции МИД КНР. Однако её не последовало. Более того, за анализ произошедшего не взялся даже Global Times – неофициальный рупор КПК. Вместе с тем, главред этого издания Ху Сицзинь прокомментировал ситуацию вокруг атаки на заметку российского посольства в своём аккаунте "Наблюдения Ху Сицзиня". Накануне.RU приводит перевод его точки зрения.

По словам журналиста, китайцы, особенно жители северо-восточных регионов, помимо транскрипции русского наименования города, зачастую используют для обозначения Владивостока традиционное название Хайшэнвай. Территории, на которых сейчас находится Владивосток, царская Россия получила по Пекинскому договору 1860 г. "Этот отрезок истории навсегда останется в памяти китайцев, ведь он один из самых горьких периодов новой истории Китая. В музее в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян есть экспозиция, рассказывающая о захвате Россией шестидесяти четырёх деревень к востоку от р. Амур. Я полагаю, российское посольство в китайских соцсетях продемонстрировало неуважение к китайскому народу, а такого рода высказывания не согласуются с миссией укрепления российско-китайской дружбы", - пишет журналист.

При этом он признает, что китайцам нужно принять факт принадлежности этих территорий России. "Независимо от того, насколько сильные чувства мы испытываем к этим родным местам, Китай, будучи защитником международного права, не может официально требовать их возвращения", - подчеркнул автор.

По его словам, "Китай был слишком беден и слаб в те дни, когда он потерял Владивосток, это был период национального позора". "Но в конце концов, за последние сто с лишним десятилетий ни китайцы сегодня, ни русские не могут нести ответственность за этот исторический период. По сравнению с картой мира более ста лет назад многие места сегодня стали неузнаваемыми. Возвращать страница за страницей все прошлые долги может стать невыносимым для всего человечества", - отметил главред издания.

Добавим, что пост российского посольства после начавшейся шумихи был удален.