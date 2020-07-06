Путин поручил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря внести изменения в законодательство для усиления административной ответственности за жестокое обращение с животными. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

До 1 ноября кабмин должен разработать меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений из-за коронавируса.

Минприроды к 1 сентября поручено сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с животными.

Генпрокуратура совместно с МВД должны провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых представители общественных организаций сообщили президенту на прошедшей 5 июня встрече. Доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Напомним, в начале июня волонтеры, работающие в приютах для животных, рассказали Владимиру Путину о своих проблемах. Они попросили хотя бы на время эпидемии поддержать приюты финансово – животным нужна еда, медицинское обслуживание.

"Плечо подставим, поддержим. Формы и конкретные даты, цифры – сейчас не назову, но мы о вас позаботимся. Придумаем такой способ поддержки", - пообещал президент.