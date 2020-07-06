Путин поручил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря внести изменения в законодательство для усиления административной ответственности за жестокое обращение с животными. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
До 1 ноября кабмин должен разработать меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений из-за коронавируса.
Минприроды к 1 сентября поручено сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с животными.
Генпрокуратура совместно с МВД должны провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых представители общественных организаций сообщили президенту на прошедшей 5 июня встрече. Доклад должен быть представлен до 1 сентября.
Напомним, в начале июня волонтеры, работающие в приютах для животных, рассказали Владимиру Путину о своих проблемах. Они попросили хотя бы на время эпидемии поддержать приюты финансово – животным нужна еда, медицинское обслуживание.
"Плечо подставим, поддержим. Формы и конкретные даты, цифры – сейчас не назову, но мы о вас позаботимся. Придумаем такой способ поддержки", - пообещал президент.