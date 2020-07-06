"Ваши проповеди полны клеветы и лжи": митрополит разоблачил лишенного сана наставника Среднеуральского монастыря

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо схимонаху Сергию (Романову). Как передает корреспондент Накануне.RU, текст обращения опубликован на официальном сайте Екатеринбургской епархии.

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В частности, в нем говорится, что Кирилл надеялся сохранить Сергия для церкви, а саму ее уберечь "от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и нестроениях".

"Вы избрали странный для монаха способ общения – выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее Вы обличали интернет как духовно вредную территорию, и у Вас даже был бес знакомый по имени Интернет", - пишет митрополит.

Далее он обвинил Сергия в том, что тот читал прихожанам подложное завещание Иосифа Сталина, а затем восхвалял советского вождя. При этом, по словам Кирилла, роль Сталина в истории страны должны исследовать историки, а Сергий таковым не является.

"Ваши проповеди полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и что самое страшное, клеветы и лжи", - заявил митрополит.

Он отметил, что "видел вред от Ваших проповедей для Вашей собственной души" и вспомнил, что Романова исключили со 2-го курса Московской духовной семинарии "за неактивность в учебе". После этого Кирилл обвинил Сергия в избегании заседания епархиального церковного суда и клевете в адрес покойного митрополита Никодима (Ротова).

Также Романов выступал против закрытия храмов во время пандемии коронавируса. И как заявил на это митрополит, в Екатеринбургской епархии "храмы не закрывались ни на один день и доступ в них прихожан не был ограничен даже в периоды самой жесткой изоляции".

В заключение письма Кирилл отметил, что готов проявить снисхождение к Сергию и найти ему место для покаяния.

"Если Вы еще помните, что это такое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать и уговаривать я Вас не стану", - добавил митрополит.

Напомним, на прошлой неделе епархиальный суд лишил сана одиозного наставника Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (в миру – Николай Романов). Он был признан виновным в нарушении священнической присяги. Сам Сергий на суд не пришел.