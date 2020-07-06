В Югре для детей, родители которых заболели COVID-19, создали специальные изоляторы

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре детей, оставшихся без присмотра из-за того, что их родители заболели коронавирусом, помещают в специальные изоляторы, об этом Накануне.RU сообщили в Роспотребнадзоре.

Обсерваторы созданы на базе социальных учреждений региона. За детьми там присматривают, для них предусмотрено питание. В настоящий момент в Югре создано четыре детских изолятора.

В них помещены контактные дети из разных муниципалитетов. В одном из самых проблемных городов региона - Сургуте - пока прецедентов не было.