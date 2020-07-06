В Сургутском районе открыли ранее блокированные из-за коронавируса населенные пункты

В Сургутском районе открыли Лянтор, Фёдоровский и Нижнесортымский, блокированные из-за сложной ситуации с коронавирусом. Помощь району с быстрым развертыванием КПП оказал "Сургутнефтегаз"

"Осуществлена оперативная организация самих вагонов (для КПП - прим.), подключение и обеспечение электричеством. Огромная работа была проведена по организации производства, по разделению потоков. Внедрение средств индивидуальной защиты, повышение трудовой дисциплины для того, чтобы максимально снизить распространения инфекции на производственных объектах и её заносу в поселения. Все это только благодаря ПАО "Сургутнефтегаз", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в муниципалитете гораздо лучше, чем месяц назад. Коэффициент распространения COVID-19 в районе до конца прошлой недели не превышал показателя в 0,4-0,5, а всплеск заболевания за последние два дня хоть и больше показателей предыдущей недели, но в разы меньше, чем в июне.

"Мы выполнили все требования Роспотребнадзора. На протяжении 10 дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции ниже единицы. При этом режим самоизоляции в районе продолжает действовать, как и во всей Югре", - заявил Андрей Трубецкой.