В сентябре 2020 года завершится работа шестого созыва Законодательного Собрания Челябинской области

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
инфографика, Законодательное собрание челябинской области 1а (2020) | Инфографика: РИА Накануне.RU

В сентябре 2020 года завершится работа шестого созыва Законодательного Собрания Челябинской области

В Челябинской области в сентябре в день единого голосования должны пройти выборы депутатов областного Законодательного Собрания,передает корреспондент Накануне.RU. Оживление политического процесса, которое прогнозируют политические эксперты в связи с смягчением ограничительных мер на Южном Урале, станет предметом наших следующих публикаций.

Отметим, что выборы пройдут в регионе по так называемой старой схеме, половина из 60 депутатов будет избрана в одномандатных округах, другая половина – по партспискам. Стоит напомнить, что, собственно, представляет собой главный законодательный орган Южного Урала. В сентябре 2020 года завершится работа шестого созыва Законодательного Собрания Челябинской области.

инфографика, Законодательное собрание челябинской области 1а(2020)|Инфографика: РИА Накануне.RU


Полномочия областного парламента не ограничиваются только законотворческой деятельностью. Кроме возможностей каждого депутата взаимодействовать с различными уровнями и органами власти для решения конкретных вопросов своих избирателей, у законодательного собрания имеются серьезные возможности для организации эффективного контроля за соблюдением и исполнением законов области.

инфографика, Законодательное собрание челябинской области 1б(2020)|Инфографика: РИА Накануне.RU


Стоит отметить, что выборная кампания, вернее, подготовка к предстоящим выборам депутатов Челябинского Заксобрания в регионе уже идет. Активность региональных отделений политических партий, различных общественных объединений явно нарастает. Практически все южноуральские политические силы уже включились в избирательную гонку.

инфографика, Законодательное собрание челябинской области 1в(2020)|Инфографика: РИА Накануне.RU

Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области нового созыва состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голосования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В сентябре 2020 года завершится работа шестого созыва Законодательного Собрания Челябинской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: челябинское законодательное собрание, выборы депутатов, единый день голосования,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети