В сентябре 2020 года завершится работа шестого созыва Законодательного Собрания Челябинской области

В Челябинской области в сентябре в день единого голосования должны пройти выборы депутатов областного Законодательного Собрания,передает корреспондент Накануне.RU. Оживление политического процесса, которое прогнозируют политические эксперты в связи с смягчением ограничительных мер на Южном Урале, станет предметом наших следующих публикаций.

Отметим, что выборы пройдут в регионе по так называемой старой схеме, половина из 60 депутатов будет избрана в одномандатных округах, другая половина – по партспискам. Стоит напомнить, что, собственно, представляет собой главный законодательный орган Южного Урала. В сентябре 2020 года завершится работа шестого созыва Законодательного Собрания Челябинской области.



Полномочия областного парламента не ограничиваются только законотворческой деятельностью. Кроме возможностей каждого депутата взаимодействовать с различными уровнями и органами власти для решения конкретных вопросов своих избирателей, у законодательного собрания имеются серьезные возможности для организации эффективного контроля за соблюдением и исполнением законов области.



Стоит отметить, что выборная кампания, вернее, подготовка к предстоящим выборам депутатов Челябинского Заксобрания в регионе уже идет. Активность региональных отделений политических партий, различных общественных объединений явно нарастает. Практически все южноуральские политические силы уже включились в избирательную гонку.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области нового созыва состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голосования.