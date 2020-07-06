Роспотребнадзор не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

В Роспотребнадзоре заверили, что опасности распространения бубонной чумы в России нет.

Единичные случаи заражения возможны, но они не будут широко распространяться, так как есть вакцина и лекарство от болезни, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Кроме того, по его словам, сотрудники противочумного института ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие инфекции.

Напомним, в городском округе Баян-Нур китайского автономного района Внутренняя Монголия объявлен повышенный уровень опасности из-за возможной вспышки бубонной чумы. С симптомами заболевания в больницу поступил пастух.

В соседней Монголии также отмечена вспышка чумы. Из-за нее на въезд и выезд закрыт город Ховд.

В российском посольстве пояснили, что болезнь распространяется тарбаганами - млекопитающими рода сурков. Несмотря на запрет, местные жители, употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом.