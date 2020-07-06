Вспышка в белорусском футбольном чемпионате: больше 10 игроков брестского "Динамо" заразились COVID-19

В футбольном клубе "Динамо" (Брест) произошла вспышка коронавируса.

Как сообщает портал championat.com со ссылкой на источника, всего в клубе 16 заражённых, в том числе 11 футболистов. В числе них нападающий Артём Милевский, защитник Евгений Хачериди и другие. Также сообщается, что вратарь Сергей Игнатович и полузащитники Роман Юзепчук и Александр Нойок сейчас находятся в больнице.

При этом тестирование в клубе из Бреста было сделано уже после матча 16-го тура Высшей лиги Беларуси со "Смолевичами" (3:3), прошедшего 3 июля. Часть футболистов принимала в нём участие.

Ранее СМИ писали, что о вспышке в "Динамо" было известно до игры, но Белорусская федерация футбола якобы отказалась перенести матч.

В Беларуси на данный момент официально подтверждены 63 тыс. 554 случая заражения COVID-19 и 423 смерти. Выздоровели и выписаны 50 тыс. 871 пациент.

Отметим, что белорусский футбольный чемпионат был единственным в Европе, не приостановившим соревнования во время пандемии коронавирусной инфекции.