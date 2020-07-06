В Нижнем Новгороде уже приступили к сборке тридцати машин скорой помощи, закупленных фондом святой Екатерины для

В Нижнем Новгороде приступили к сборке машин скорой помощи, купленных фондом святой Екатерины для столицы среднего Урала, передает корреспондент Накануне.RU. Эти автомобили должны поступить в Екатеринбург уже в августе.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, курирует вопросы комплектации и подготовки машин занимается екатеринбургская «Компания «Технолайн», которая успешно работает на этом рынке с 2004 года и имеет все необходимые лицензия на обслуживание, ремонт и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования.

Первичное оснащение автомобилей проводит российский лидер по производству спецтехники — завод «Нижегородец». Доукомплектовывать «скорые» будут уже в Екатеринбурге. Специалисты «Компании Технолайн», которым предстоит установить медицинское оборудование, готовы сделать это в кратчайшие сроки.

«Это будут действительно современные «скорые». Наш опыт позволяет нам комплектовать машины хорошо зарекомендовавшей себя техникой, которая удобна для врачей и адаптирована к нашим реалиям. Каждый компонент оборудования тщательно выверен и проверен», подчеркнул директор «Компании Технолайн» Сергей Поляков.

Напомним - Фонд святой Екатерины закупил тридцать новых автомобилей класса В на базе Ford Tranzit, оборудованные всем необходимым. 134 миллиона рублей на эти цели выделили учредители фонда генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Как отметил директор фонда Александр Андреев: «Это беспрецедентный подарок для службы Скорой помощи, и мы надеемся, что он поможет сделать так, чтобы даже в сложных условиях пандемии, когда нагрузка на «неотложку» вырастает в разы, горожане не оставались без защиты».