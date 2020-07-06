Саудовская Аравия подняла цены на свою нефть

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила повысить цену своей нефти с августа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

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Больше всего вырастет цена для стран северо-западной Европы - на 4 доллара. Меньше всего для США - на 60 центов.

На днях Саудовская Аравия пригрозила Анголе и Нигерии, что если те не сократят добычу, то она начнет ценовую войну и станет продавать свою нефть по сниженным ценам, чтобы нанести ущерб экономике этих стран.

В мае страны ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о продолжении снижения добычи нефти.