В России начала строить самый мощный в мире атомный ледокол

Судостроительный комплекс "Звезда" приступил к строительству головного атомного ледокола проекта "Лидер". Об этом сообщила пресс-служба "Роснефти".

Флагманскому ледоколу присвоено имя "Россия".

Отмечается, что судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Его мощность составит 120 МВт. Ледокол должен будет обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути.

Заказчиком "Лидера" является госкорпорация "Росатом". Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Ранее сообщалось, что российское правительство в период с 2020 по 2027 год выделит на строительство ледокола из федерального бюджета 127 млрд рублей.

Весной 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на строительство ледоколов для Северного морского пути потребуется 500 млрд рублей.