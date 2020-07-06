В регионах "тюменской матрёшки" за сутки умерли четыре носителя коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 80 (до 3 тыс. 560), в Югре – на 289 (до 10 тыс. 590), на Ямале – на 197 (до 6 тыс. 752). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (78), Ханты-Мансийск (41), Нижневартовск (30). Количество умерших выросло на три (до 72).

На Ямале в числе лидеров – Новый Уренгой (47), Тарко-Сале (28), Ноябрьск (26). Из 197 ямальских случаев 46 пациентов – вахтовики из других регионов. За сутки умер носитель инфекции (всего – 45).

"В Ноябрьске в реанимации умер 66-летний пациент из Муравленко, у которого ранее подтвердился коронавирус. Его госпитализировали с двусторонней внебольничной пневмонией, осложненной дыхательной недостаточностью, он находился на искусственной вентиляции легких. Из-за ряда хронических сопутствующих заболеваний, среди которых – сахарный диабет, сердечная недостаточность, артериальная гипертония пострадавший скончался", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 611 пациентов.