11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

На Среднем Урале растет число тяжелобольных пациентов с COVID-19, семеро умерли

В Свердловской области растет количество тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-19 - оно достигло 159. 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. Количество свердловчан, подключенных к аппаратам ИВЛ также возросло до 62. На прошлой неделе их было в среднем на 10 меньше.

Семь человек за сутки умерли.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 175 приходится на уральскую столицу, остальные заболевшие являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артемовского, Арамильского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Слободо-Туринского района, Талицкого и Туринского городских округов.

Таким образов в регионе зарегистрировано 14 тыс. 303 случая заболевания COVID-19. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, 745 пациентов средней степени тяжести находится под наблюдением специалистов в местных медучреждениях.

За последние сутки в связи с выздоровлением выписано 100 человек. Всего уральские врачи вылечили 8 тыс. 442 зараженных пациента, 131 - спасти не удалось.

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На Среднем Урале растет число тяжелобольных пациентов с COVID-19, семеро умерли

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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