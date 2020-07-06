11 Октября 2020
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Происшествия В России
(2004) |

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Москве, Подмосковье, Югре, Питере и Свердловской области

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев коронавируса - по официальным данным, которыми располагает оперативный штаб Москвы.

Новые заболевшие выявлены в 85 регионах, 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заразившихся в Москве - 685, Подмосковье - 292, Югре - 289, Санкт-Петербурге - 280 и Свердловской области - 270.

Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 579 человек.

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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Москве, Подмосковье, Югре, Питере и Свердловской области

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Теги: статистика, коронавирус, заболевшие



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