Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Москве, Подмосковье, Югре, Питере и Свердловской области

В России за сутки выявлено 6 611 новых случаев коронавируса - по официальным данным, которыми располагает оперативный штаб Москвы.

Новые заболевшие выявлены в 85 регионах, 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заразившихся в Москве - 685, Подмосковье - 292, Югре - 289, Санкт-Петербурге - 280 и Свердловской области - 270.

Зафиксировано 135 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 тыс. 579 человек.