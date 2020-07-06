Вожатая лагеря "Зарница" на Среднем Урале заболела коронавирусом. Детей уже вывезли

На Среднем Урале у вожатой детского оздоровительного лагеря "Зарница" обнаружена коронавирусная инфекция. Прокуратура начала свою проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, заезд в лагерь состоялся 1 июля, перед этим у всех детей в количестве 130 человек, а также сотрудников лагеря были взяты анализы на наличие COVID-19. Они показали отрицательные результаты.

Уже после заезда было решено провести дополнительные тесты. В итоге у вожатой 8-го отряда оказался положительный результат на коронавирус.

Сразу после этого 35 детей 7-го, 8-го и 9-го отрядов, которые контактировали с заболевшим сотрудником, были немедленно вывезены из лагеря. Сейчас организовано их медицинское тестирование на наличие инфекции.

В прокуратуре намерены дать правовую оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Кроме этого, будет проверяться соблюдение "Зарницей" санитарных правил и нормативов, а также принятие необходимых мер по организации безопасного отдыха и оздоровления.