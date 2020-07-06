Вожатая лагеря "Зарница" на Среднем Урале заболела коронавирусом. Детей уже вывезли

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
вожатые, лагерь, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

Вожатая лагеря "Зарница" на Среднем Урале заболела коронавирусом. Детей уже вывезли

На Среднем Урале у вожатой детского оздоровительного лагеря "Зарница" обнаружена коронавирусная инфекция. Прокуратура начала свою проверку.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, заезд в лагерь состоялся 1 июля, перед этим у всех детей в количестве 130 человек, а также сотрудников лагеря были взяты анализы на наличие COVID-19. Они показали отрицательные результаты.

Уже после заезда было решено провести дополнительные тесты. В итоге у вожатой 8-го отряда оказался положительный результат на коронавирус.

Сразу после этого 35 детей 7-го, 8-го и 9-го отрядов, которые контактировали с заболевшим сотрудником, были немедленно вывезены из лагеря. Сейчас организовано их медицинское тестирование на наличие инфекции.

В прокуратуре намерены дать правовую оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Кроме этого, будет проверяться соблюдение "Зарницей" санитарных правил и нормативов, а также принятие необходимых мер по организации безопасного отдыха и оздоровления.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вожатая лагеря "Зарница" на Среднем Урале заболела коронавирусом. Детей уже вывезли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лагерь, вожатая, дети, коронавирус, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.07.2020 07:50 Мск В еще одном детском лагере на Среднем Урале выявлен коронавирус у сотрудника

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети