Ученый: Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов. Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского центра доказательной медицины Том Джефферсон.

По его словам, из разных стран поступают данные о появлении вируса еще до вспышки в Ухане.

Так, эпидемиологи из Испании сообщили, что нашли коронавирус в сточных водах Барселоны в марте 2019 года, а специалисты из Бразилии обнаружили его в сточных водах Флорианополиса в ноябре.

Кроме того, следы SARS-Cov-2 обнаружили в канализационных системах Милана и Турина за два месяца до того, как в Италии были зарегистрированы первые случаи COVID-19.

Эксперт предположил, что вирус был активирован условиями окружающей среды, пишет Regnum.

Параллельно с этим публикуется информация о том, будто коронавирус был разработан в Китае ещё в 2012 г. Как передаёт издание Infox, вспышка сходного заболевания имела место несколько лет назад, но переименование болезни запутало ситуацию и не позволило идентифицировать инфекцию.

Напомним, команда исследователей из Уханьского института вирусологии во главе с доктором Ши Чжэнли продолжает работу по установлению происхождения коронавируса. В их докладе говорится, что SARS-Cov-2 мог возникнуть не только в Южном и Юго-Западном Китае, но также в сопредельных странах: Вьетнаме, Лаосе или Мьянме. В будущих исследованиях ученые планируют уделить пристальное внимание именно этим регионам.