В Ханты-Мансийске из-за опасности заражения коронавирусом закрыты все детские сады
В столице Югры закрыты все детские сады. Это сделано для того, чтобы их воспитанники не подхватили коронавирус, сообщила Накануне.RU советник главы города Виктория Белозёрова.
"По решению муниципального штаба работа детсадов приостановлена до 12 июля. Это сделано для профилактики распространения коронавируса среди детей", - уточнила Белозёрова.
Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 12 июля включительно.