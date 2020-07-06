В Перми суд признал законным закрытие Горнозаводской ветки

Свердловский райсуд Перми закончил рассмотрение иска градозащитника Дениса Галицкого, оспаривавшего закрытие Горнозаводской ветки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми – многие не желают расставаться с важной транспортной артерией.

Первое заседание состоялось в феврале, оно было отложено. В марте началось рассмотрение иска началось с начала, однако в апреле его прекратили. 16 июня производство по делу возобновлено, встречу сторон назначили на 30 июня. Точку, как оказалось, поставили уже на следующем заседании, которое прошло 3 июля.

"Суд мне отказал в иске – приказ Министерства транспорта РФ о закрытии путей признали законным. Странно было ожидать другого результата. Подаём апелляцию", - написал Галицкий в Facebook.