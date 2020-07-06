11 Октября 2020
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Отман Эль-Кабир (2020) | Фото: Накануне.RU

"Он на меня выругался по-русски": Эль Кабир рассказал, из-за чего "зарубился" с Евсеевым

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Отман Эль Кабир рассказал, что за конфликт произошел у него с главным тренером "Уфы" Вадимом Евсеевым во вчерашнем матче Российской Премьер-лиги.

В одном из эпизодов Эль Кабир "зарубился" с Евсеевым на бровке. За это тренер получил от судьи желтую карточку.

После игры полузащитник рассказал, что произошло.

"Я играл на фланге, подошел близко к краю поля. И он подошел близко к краю поля, сделал движение, как будто надвигается на меня. Я сказал ему: "А ну-ка, отойди от меня". Он на меня выругался по-русски, а я на него – по-английски и по-голландски", - приводит слова Эль Кабира официальный сайт "Урала".

По словам игрока, он сразу же забыл об этом эпизоде и продолжал стараться забить гол.

конфликт Евсеева и Эль Кабира(2020)|Фото: скриншот трансляции телеканала "Матч Премьер"

"Но тренер не должен был поступать таким образом, это плохой пример", - заключил Отман.

Напомним, встреча завершилась вничью 1:1, а Эль Кабир стал автором забитого мяча. При этом уральцы упустили победу буквально на последних секундах добавленного времени.

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"Он на меня выругался по-русски": Эль Кабир рассказал, из-за чего "зарубился" с Евсеевым

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Теги: Эль Кабир, Евсеев, конфликт, Уфа, Урал



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