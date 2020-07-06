"Он на меня выругался по-русски": Эль Кабир рассказал, из-за чего "зарубился" с Евсеевым

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Отман Эль Кабир рассказал, что за конфликт произошел у него с главным тренером "Уфы" Вадимом Евсеевым во вчерашнем матче Российской Премьер-лиги.

В одном из эпизодов Эль Кабир "зарубился" с Евсеевым на бровке. За это тренер получил от судьи желтую карточку.

После игры полузащитник рассказал, что произошло.

⚽ Вадим Евсеев давно закончил карьеру футболиста, но желания поучаствовать в игровом эпизоде у него не отнять.



📺 #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР

📱 Приложение «МАТЧ!»

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/87vXOqRYHN — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 5, 2020

"Я играл на фланге, подошел близко к краю поля. И он подошел близко к краю поля, сделал движение, как будто надвигается на меня. Я сказал ему: "А ну-ка, отойди от меня". Он на меня выругался по-русски, а я на него – по-английски и по-голландски", - приводит слова Эль Кабира официальный сайт "Урала".

По словам игрока, он сразу же забыл об этом эпизоде и продолжал стараться забить гол.

"Но тренер не должен был поступать таким образом, это плохой пример", - заключил Отман.

Напомним, встреча завершилась вничью 1:1, а Эль Кабир стал автором забитого мяча. При этом уральцы упустили победу буквально на последних секундах добавленного времени.