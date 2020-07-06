Болельщики "Амкара" попросили Махонина возродить футбольный клуб

Болельщики футбольного клуба "Амкар" опубликовали в соцсетях открытое письмо к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой возродить футбольный клуб, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что в развале клуба фанаты обвиняют экс-губернатора Максима Решетникова.

"Ваш предшественник сделал всё, чтобы не только уничтожить "Амкар", но и попытаться вытравить память о нем, хотя это невозможно. Выросло не одно поколение болельщиков, для которых "Амкар" всегда будет жить в сердце. Результатом той поспешности, с которой была проведена операция ликвидации нашего любимого клуба, вопиющая несправедливость – ну как так можно было поступить с нами? – неизбежно стало отрицательное отношение к власти в целом", - говорится в обращении.

Авторы письма указывают, что в последнее время в регионе ходят слухи о том, что в администрации губернатора рассматривается вопрос о возрождении клуба. И отмечают, что у болельщиков "Амкара" затеплилась надежда, что процесс восстановления клуба все же будет запущен.

"Речь, увы, уже не идет о возвращении на наше законное место в Премьер-лиге, которое мы потеряли отнюдь не по спортивным показателям, а в результате спешной ликвидации. Но на уровне второго-третьего дивизиона команду под брендом "Амкар", с привычным логотипом и выступающую в родных красно-черных цветах, воссоздать вполне реально", - говорится в тексте письма.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу главы региона с просьбой прокомментировать обращение.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Имущество клуба было выставлено на торги. Первые прошли осенью 2019 г. Были проданы автомобили Toyota Camry, Kia Sorento и автобус MAN - он оказался самым дорогим лотом, его стоимость составила 4,8 млн руб. Кроме того, клуб продал термопресс, офисный стул и две вешалки для манишек. Повторные торги "Амкара" вновь прошли неудачно: было выставлено более 300 лотов, в которые включили свыше 1000 позиций имущество обанкротившегося футбольного клуба, однако покупателей заинтересовало только три предложения.Нашелся покупатель на вешалку для манишки за 360 руб. и полки - за 360 руб. Также был продан автомобиль Volkswagen Tiguan за 1,5 млн руб.