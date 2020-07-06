Болельщики "Амкара" попросили Махонина возродить футбольный клуб

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Приволжский ФО Пермский край
ЖивиАмкар, футбольный клуб Амкар, болельщики, закрытие клуба (2018) | Фото: vk.com/amkar

Болельщики "Амкара" попросили Махонина возродить футбольный клуб

Болельщики футбольного клуба "Амкар" опубликовали в соцсетях открытое письмо к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой возродить футбольный клуб, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что в развале клуба фанаты обвиняют экс-губернатора Максима Решетникова.

"Ваш предшественник сделал всё, чтобы не только уничтожить "Амкар", но и попытаться вытравить память о нем, хотя это невозможно. Выросло не одно поколение болельщиков, для которых "Амкар" всегда будет жить в сердце. Результатом той поспешности, с которой была проведена операция ликвидации нашего любимого клуба, вопиющая несправедливость – ну как так можно было поступить с нами? – неизбежно стало отрицательное отношение к власти в целом", - говорится в обращении.

Авторы письма указывают, что в последнее время в регионе ходят слухи о том, что в администрации губернатора рассматривается вопрос о возрождении клуба. И отмечают, что у болельщиков "Амкара" затеплилась надежда, что процесс восстановления клуба все же будет запущен.

"Речь, увы, уже не идет о возвращении на наше законное место в Премьер-лиге, которое мы потеряли отнюдь не по спортивным показателям, а в результате спешной ликвидации. Но на уровне второго-третьего дивизиона команду под брендом "Амкар", с привычным логотипом и выступающую в родных красно-черных цветах, воссоздать вполне реально", - говорится в тексте письма.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу главы региона с просьбой прокомментировать обращение.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

Имущество клуба было выставлено на торги. Первые прошли осенью 2019 г. Были проданы автомобили Toyota Camry, Kia Sorento и автобус MAN - он оказался самым дорогим лотом, его стоимость составила 4,8 млн руб. Кроме того, клуб продал термопресс, офисный стул и две вешалки для манишек. Повторные торги "Амкара" вновь прошли неудачно: было выставлено более 300 лотов, в которые включили свыше 1000 позиций имущество обанкротившегося футбольного клуба, однако покупателей заинтересовало только три предложения.Нашелся покупатель на вешалку для манишки за 360 руб. и полки - за 360 руб. Также был продан автомобиль Volkswagen Tiguan за 1,5 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Болельщики "Амкара" попросили Махонина возродить футбольный клуб

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Амкар, футбольный клуб, возрождение клуба, дмитрий махонин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2020 08:34 Мск В Прикамье официально возродили бренд "Амкара"
Ранее 05.08.2020 13:25 Мск Первый матч "Амкара" после возрождения клуба отменен
Ранее 30.07.2020 15:51 Мск ЖивиАмкар! Махонин запустил в соцсетях флешмоб в поддержку ликвидированного футбольного клуба
Ранее 27.07.2020 08:35 Мск Власти Прикамья планируют возродить "Амкар" за два года
Ранее 14.07.2020 15:44 Мск Центр спортивной подготовки Пермского края получил в собственность бренд "Амкар"
Ранее 10.07.2020 15:40 Мск Минспорта Прикамья: "Говорить о возрождении "Амкара" пока не стоит"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.05.2020 14:43 Мск Бывший топ-менеджер ФК "Амкар" Денис Маслов станет новым президентом московского ФК "Торпедо"
Ранее 19.03.2020 14:16 Мск Конкурсное производство в отношении футбольного клуба "Амкар" продлено

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети