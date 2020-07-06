11 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

У трех сотрудников мэрии Миасса диагностирована вирусная пневмония

В администрации Миасса у трех сотрудников диагностировано вирусная пневмония. Контактные сотрудники отправлены на удаленную работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Диагноз был поставлен по результатам компьютерной томографии. У заболевших взяты анализы на коронавирус. Из них один человек находится в стационаре, двое – на домашнем лечении.

Кроме того, несколько сотрудников мэрии находится дома с небольшой температурой, ожидают врачей для оформления больничных листов. Признаков пневмонии у них нет.

Администрация города работает в штатном режиме. В здании мэрии соблюдаются все меры предосторожности.

Напомним, в Челябинской области за сутки подтверждено 138 новых случаев коронавируса. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 8 тыс. 403 человек.

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У трех сотрудников мэрии Миасса диагностирована вирусная пневмония

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Теги: администрация Миасса, анализ, коронавирус, пневмония,



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