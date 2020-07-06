11 Октября 2020
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Наука и техника В России
ГЛОНАСС, спутник (2015) | Фото: sott.net

СМИ: Первый за шесть лет запуск спутника ГЛОНАСС состоится в августе

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" запланирован на 6 августа текущего года. Об этом стало известно РИА Новости.

Отправку постоянно переносили с марта из-за задержек в производстве.

"Глонасс-К" должен выйти на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Впервые космический аппарат российской глобальной навигационной спутниковой системы был запущен с Плесецка 26 февраля 2011 года.

В прошлом году на орбите из-за неисправности вывели из работы самый старый спутник системы ГЛОНАСС. В 2018 году в течение нескольких дней вышли из строя два космических аппарата системы.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению. Для покрытия всего мира необходимо 24 работающих космических аппарата.

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СМИ: Первый за шесть лет запуск спутника ГЛОНАСС состоится в августе

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Теги: глонасс-к, глонасс, спутник



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