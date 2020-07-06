11 Октября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
(2019) | Фото: nakanune.ru

Сенатор: Звание "Городов трудовой доблести" - заслуженное признание для Челябинска и Магнитогорска

Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин прокомментировал подписанный президентом указ о присвоении городам Челябинску и Магнитогорску статуса "Городов трудовой доблести". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

"Это заслуженное признание, особенно в год 75-летия Великой Победы. Наши города в годы войны и до настоящего времени являются крупными промышленными центрами страны. В годы Великой Отечественной войны в Челябинскую область эвакуировали более 200 оборонных предприятий, а также было построено 35 крупных заводов", - отметил Олег Цепкин.

По его словам, в годы войны появились или заработали на полную мощность на Южном Урале Челябинский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод и другие промышленные гиганты.

"Челябинск - Танкоград давал фронту танки, реактивные миномёты, броню, стрелковое оружие, боеприпасы. Значителен вклад Магнитогорска в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Магнитогорский металлургический комбинат стал крупнейшим в стране промышленным центром по обеспечению оборонной промышленности и армии необходимыми металлом и вооружением", - сказал сенатор.

Напомним, что Челябинску и Магнитогорску наряду с другими 18 населенными пунктами в России было присвоено звание "Городов трудовой доблести" за работу в годы Великой Отечественной войны. В городах, удостоенных этого статуса, в день подписания указа президентом прошли праздничные салюты, власти и Челябинска, и Магнитогорска пообещали вскоре установить специальные памятные стелы с напоминанием о трудовых подвигах.

Обращение президента России Владимира Путина 30 июня 2020 года(2020)|Фото: 1 канал

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Сенатор: Звание "Городов трудовой доблести" - заслуженное признание для Челябинска и Магнитогорска

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Теги: Олег Цепкин, Города трудовой доблести, награда



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