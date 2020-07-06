Эннио Морриконе скончался в клинике в Риме

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года в клинике в Риме. Смерть наступила сегодня ночью.

КОмпозитор скончался из-за последствий падения, в результате которого он сломал бедренную кость.

Морриконе - итальянский композитор, аранжировщик и дирижёр. В основном писал музыку для кино и телевидения. Кавалер Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Обладатель двух премий "Оскар": за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к "Омерзительной восьмёрке" (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии "Золотой глобус", 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.