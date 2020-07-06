В Тюмени в "Медицинском городе" выявлены случаи заражения COVID-19

В тюменском многопрофильном клиническом центре "Медицинский город" зафиксирован очаг новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев, передает корреспондент Накануне.RU.

Болезнь занес один из пациентов. В результате коронавирус подтвердили у восьми человек.

Среди заболевших - один сотрудник, семь человек - пациенты. С заболевшими контактировали 25 медработников и 47 пациентов. Они отстранены от работы на 14 дней, 17 пациентов находятся в обсерваторе "Градостроитель", остальные направлены на амбулаторное лечение.

Работа отделения "Медицинского города", где был выявлен коронавирус, приостановлена.

Всего в регионе более 3,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом в регионе с начала июня по настоящее время отмечается рост заболевания. Также отмечается рост заболеваемости среди детей. Распространение инфекции преимущественно идет через семейные очаги - порядка 30%, растет число завозных заболеваний - из соседних округов - ХМАО и ЯНАО. В связи с этим усилен санитарный контроль в "Рощино". Лицам, прибывающим из этих регионов, измеряют температуру и выдают памятки о том, как не допустить распространения коронавируса.