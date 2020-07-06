11 Октября 2020
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В нацпарке на Байкале бушует лесной пожар: введен режим ЧС

На территории Баргузинского района Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

В частности, по данным агентства лесного хозяйства, 520 га леса горит на территории Забайкальского национального парка.

Всего в районе зафиксированы шесть лесных пожаров на общей площади 685 га. Причиной возгораний стали сухие грозы. Как отмечает Regnum, борьбе с огнем мешает жаркая погода и шквалистый ветер.

Напомним, со 2 июля в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Сообщалось о сложной ситуации в лесах на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов.

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В нацпарке на Байкале бушует лесной пожар: введен режим ЧС

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Теги: лесной пожар, бурятия, забайкальский национальный парк



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Развитие сюжета:

Ранее 27.07.2020 09:22 Мск Пожар в Забайкальском нацпарке, который начался в начале июля, удалось ликвидировать
Ранее 17.07.2020 08:44 Мск Пожар в нацпарке на Байкале не могут потушить вторую неделю

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