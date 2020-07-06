В нацпарке на Байкале бушует лесной пожар: введен режим ЧС

На территории Баргузинского района Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

В частности, по данным агентства лесного хозяйства, 520 га леса горит на территории Забайкальского национального парка.

Всего в районе зафиксированы шесть лесных пожаров на общей площади 685 га. Причиной возгораний стали сухие грозы. Как отмечает Regnum, борьбе с огнем мешает жаркая погода и шквалистый ветер.

Напомним, со 2 июля в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Сообщалось о сложной ситуации в лесах на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов.