Полиция проверит информацию о закрытой вечеринке в центре Тюмени

Сотрудники УМВД России по Тюменской области проведут проверку по информации об организации закрытой вечеринки в центре Тюмени. Об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий и продление особого режима до 21 июля, в центре Тюмени прошла закрытая вечеринка с приглашенным диджеем. Адрес и время проведения сообщались только приглашенным гостям.

Управление МВД воздержалось от официальных комментариев по этой ситуации.