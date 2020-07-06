11 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

12 свердловских муниципалитетов снизили ставки по ЕНВД для местных бизнесменов

По поручению губернатора Евгения Куйвашева главы свердловских муниципалитетов продолжают принимать собственные меры по поддержке предпринимателей в условиях замедления экономической активности в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на сегодняшний день в 12 муниципальных образованиях Среднего Урала главами принято решение о снижении ставки по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) для местных бизнесменов – с апреля их количество увеличилось более чем в два раза. Пониженная ставка по единому налогу на вмененный доход действует сегодня в Новолялинском, Алапаевском, Артемовском, Верхнесалдинском, Серовском, Камышловском, Тугулымском городских округах, городах Ирбит, Красноуральск, Березовский, Слободо-Туринском муниципальном районе, а также муниципальном образовании Верхняя Пышма.

Денис Мамонтов(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Этот вид налога вводится местными властями на своей территории для отдельных видов деятельности, в пределах которого органы местного самоуправления вправе вводить такой режим налогообложения. Это могут быть услуги розничной торговли, бытовые услуги, услуги автотранспортных грузовых и пассажирских перевозок, общественное питание", - пояснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Уровень снижения ставки и виды деятельности, для которых будет действовать пониженная ставка, а также сроки действия пониженной ставки в каждом муниципальном образовании разрабатывались индивидуально.

(2004)|Фото: Накануне.ru

На некоторых территориях будет действовать минимальная ставка 7,5% для впервые зарегистрированных ИП и 10% для всех видов предпринимательской деятельности. А где-то оговорены конкретные виды деятельности, на которые будет распространяться действие пониженной ставки.

Стоит отметить, что единый налог на вмененный доход заменяет уплату ряда налогов и сборов, а также сокращает и упрощает контакты с налоговыми службами, которые наиболее затратны для малого бизнеса.

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12 свердловских муниципалитетов снизили ставки по ЕНВД для местных бизнесменов

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Теги: ставки, ЕНВД, бизнес, снижение, Мамонтов



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