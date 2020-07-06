На Южном Урале за сутки коронавирусом заразились 138 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 138 новых случаев коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 8 тыс. 403 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 168 человек. За сутки были выписаны из больниц 131 человек, всего в регионе выздоровели 5 тыс. 28 пациентов.

За прошедшие сутки умерло три человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это 79-летней мужчина, у которого был постинфарктный кардиосклероз и сердечная недостаточность, у 54-летней женщины был гнойный менингит, септицемия, а у мужчины 50 лет - сахарный диабет и острый инфаркт миокарда.