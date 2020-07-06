В Перми водитель без прав сбил нескольких пешеходов

В Перми 29-летний водитель "ВАЗ-21124" сбил нескольких пешеходов. Как оказалось, у него не было прав на управление автомобилем, сообщили Накануне.RU в краевом УМВД.

Авария произошла днём 5 июля в Мотовилихинском районе Перми. В районе дома № 1/А по Спортивной автомобиль, поворачивая, сбил трёх пешеходов. По предварительной информации, пострадавшие шли посередине проезжей части во встречном направлении.

61-, 18- и четырёхлетняя жертвы госпитализированы с различными травмами. Водитель, как оказалось, прав не имеет. Он отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По факту ДТП составлены административные материалы, проводится проверка.