11 Октября 2020
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Фото с места жёсткой посадки Ми-2 в Ростовской области (2020) | Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2, погиб один человек. Еще один человек получил травмы.

Инцидент произошел в поселке Кирсалово в 140 км от Ростова-на-Дону. Вертолет жестко сел при поведении обработки рисовых чеков.

Фото с места жёсткой посадки Ми-2 в Ростовской области(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

Фото с места жёсткой посадки Ми-2 в Ростовской области(2020)|Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области

По предварительным данным, у Ми-2 отказал двигатель, передает Regnum. На месте работают спасатели МЧС и следователи. Южная транспортная прокуратура начала проверку.

В апреле на Ямале при жесткой посадке вертолета в районе месторождения "Русское" пострадали шесть человек. Ми-26 летел из Уренгоя в вахтовый поселок Ванкор, нефтегазовое месторождение в Красноярском крае.

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При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

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Теги: ми-2, вертолет, ростовская область



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