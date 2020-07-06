При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

В Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2, погиб один человек. Еще один человек получил травмы.

Инцидент произошел в поселке Кирсалово в 140 км от Ростова-на-Дону. Вертолет жестко сел при поведении обработки рисовых чеков.

По предварительным данным, у Ми-2 отказал двигатель, передает Regnum. На месте работают спасатели МЧС и следователи. Южная транспортная прокуратура начала проверку.

В апреле на Ямале при жесткой посадке вертолета в районе месторождения "Русское" пострадали шесть человек. Ми-26 летел из Уренгоя в вахтовый поселок Ванкор, нефтегазовое месторождение в Красноярском крае.