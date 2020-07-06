В Челябинске появится стела в честь присвоения звания "Город трудовой доблести"

В Челябинске установят стелу в честь присвоения звания "Город трудовой доблести". Место для ее установки выберут горожане. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте "Активный житель-74" уже началось голосование по выбору места установки стелы. Есть три варианта размещения монумента — на Аллее Славы (возле правительства области), в сквере напротив ЮУрГУ и на Площади павших революционеров.

Напомним, 2 июля Владимир Путин объявил о присвоении статуса "Город трудовой доблести" 20 российским городам, жители которых ковали Победу в Великой Отечественной войне. В список включены Челябинск и Магнитогорск.