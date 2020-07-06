Челябинскую областную клиническую больницу заподозрили в заключении антиконкурентных соглашений на аукционах

УФАС выявило антиконкурентные соглашения между Челябинской областной клинической больницей, ООО "Веста" и ИП Мирошниченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство установило два антиконкурентных соглашения при проведении в 2018 и 2019 гг. аукционов на поставку игл для артроскопических операций, эндопротезов плечевого и тазобедренного суставов и расходного материала для артроскопических операций на общую сумму более 12 млн руб.

Так, первое соглашение было заключено между больницей и ИП Мирошниченко при участии в семи аукционах. Второе соглашение заключено с ООО "Веста" при участии в трех аукционах.

Участников сговора признали, нарушившими закон о защите конкуренции. В отношении виновных лиц будут возбуждены административные дела.