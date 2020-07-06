11 Октября 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

В Китае борются со вспышкой чумы тремя запретами и тремя докладами

В городском округе Баян-Нур китайского автономного района Внутренняя Монголия объявлен повышенный уровень опасности из-за возможной вспышки бубонной чумы. С симптомами заболевания в больницу поступил пастух. Ситуацию на контроль взяли местные государственные и партийные органы.

Они обратились к жителям округа с тремя запретами: не отлавливать животных, потенциальных переносчиков болезни; не снимать с них шкуры и не употреблять в пищу их мясо; не вывозить из районе продукцию из этих животных.

Кроме того в Баян-Нуре объявлена политика "трёх докладов" - теперь здесь обязаны докладывать об увиденных мёртвых или заболевших животных; о пациентах с подозрениями на чуму; о случаях необъяснимой смерти, которой предшествовала высокая температура.

До населения доводится информация о симптомах бубонной чумы.

В соседней Монголии также отмечена вспышка чумы. Из-за неё на въезд и выезд закрыт город Ховд.

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В Китае борются со вспышкой чумы тремя запретами и тремя докладами

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Теги: Китай, Монголия, чума, эпидемия



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