11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
ванна (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартовал второй этап опрессовок: график отключений

Сегодня в Екатеринбурге и Верхней Пышме стартовал второй этап опрессовок, которые проходят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, с 23 часов 6 июля до 7 часов 7 июля пройдут гидравлические испытания подающих квартальных и распределительных тепловых сетей. А с 00 до 6 часов 8 и 9 июля запланированы испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей.

Как отметили в ЕТК, на время опрессовок энергетики будут вынуждены прекратить горячее водоснабжение. До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после их окончания.

Напомним, первый этап опрессовок прошел в Екатеринбурге в мае. Третий запланирован на начало августа.

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В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартовал второй этап опрессовок: график отключений

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Теги: ЕТК, опрессовки, график, Верхняя Пышма, Екатеринбург



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